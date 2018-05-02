تراجع أرباح "السعودية للتموين" 1% لـ120 مليون ريال

تراجعت أرباح شركة #الخطوط_السعودية_للتموين نحو 1% إلى 120.3 مليون ريال بالربع الأول من العام 2018، مقارنة بـ121.4 مليون ريال بالربع المماثل من العام الماضي.

وانخفض صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، و يرجع ذلك بشكل رئيسي إلى:

1- انخفاض مبيعات قطاع التجزئة.

2- خسائر من شركة تابعة.

وبلغ إجمالي المبيعات خلال الربع الحالي المنتهي في 31-03-2018 مبلغ 531.1 مليون ريال مقابل 533.9 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق المنتهي بتاريخ 31-03-2017، وذلك بانخفاض قدرة 0.5%، ومقابل انخفاض قدره 1% مقارنة مع الربع السابق بمبلغ قدره 536.2 مليون ريال.