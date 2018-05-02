شراكة بين "سابك" و"إكسون موبيل" لتطوير مجمع كيماويات في تكساس

أعلنت شركتا #سابك السعودية، و #إكسون_موبيل، أمس، تأسيس شراكة جديدة بينهما، وإنشاء وحدة تكسير للإيثان، في سان باتريشيو بولاية تكساس، بالولايات المتحدة الأميركية، التي تبلغ طاقتها الإنتاجية 1.8 مليون طن، وذلك في إطار سعي الجانبين لتحقيق تقدم في مشروعهما المشترك لتنمية ساحل الخليج.

وتشتمل المنشأة الجديدة أيضاً على وحدة جلايكون الإيثيلين الأحادي، ووحدتين للبولي إيثيلين.

وقال يوسف البنيان نائب رئيس مجلس إدارة "سابك"، الرئيس التنفيذي: "يسرنا أن نعلن عن الشراكة المشتركة الثالثة بين الشركتين، ونتطلع إلى الانتقال للمرحلة التالية من تنفيذ المشروع الذي لن يدعم فقط أهدافنا نحو تحقيق التنوع، بل رؤية السعودية 2030م أيضاً".

وأضاف: "كما أننا فخورون بالدور الذي سيلعبه هذا المشروع في تعزيز الصورة الاقتصادية لمقاطعة سان باتريشيو، بولاية تكساس".

من جهته، قال جون فيريتي رئيس شركة إكسون موبيل للكيماويات، إن المشروع الجديد من شأنه توطيد علاقة الشركة الأميركية الطويلة مع "سابك"، الذي يبني على نجاح العديد من المشروعات المشتركة السابقة، مبيناً أنه يسهم في إيجاد القيمة لشركتينا وللمجتمعات التي تعمل الشركتان من خلالها لتوفير فرص العمل وتعزيز النمو الاقتصادي.

وقال: "نحن نقدر الدعم الذي نتلقاه، ونتطلع إلى مواصلة محادثاتنا مع السكان والشركات في مقاطعة (سان باتريشيو) مع التقدم في الأعمال نحو الأمام".

وتُعد "سابك" الشريك التشغيلي لمشروعين مشتركين مع شركة "إكسون موبيل" في السعودية، وهما شركة "كيميا" في الجبيل وشركة "ينبت" في ينبع. ومن الجدير ذكره، أن المشروع الذي جرى الإعلان عنه في عام 2016م، في انتظار استكمال الحصول على التراخيص البيئية اللازمة، ومن المتوقع أن يبدأ عملياته التشغيلية في الفترة ما بين 2021 و2022.