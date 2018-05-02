"آبل" تحقق أرباحاً فصلية بـ13.8 مليار دولار

أظهرت نتائج أعمال شركة #أبل أن إيرادات وأرباح الشركة فاقت التوقعات في الربع المنتهي في مارس، مع بيعها 52.2 مليون جهاز #آيفون، بما يقل قليلا عن تقديرات وول ستريت ويظهر بعض المرونة في ظل ضعف الطلب العالمي على الهواتف الذكية.

وكشفت نتائج أعمال الشركة المصنعة لهواتف "آيفون" عن أرباح بقيمة 13.8 مليار دولار خلال الفترة من يناير حتى مارس الماضي مقارنة مع 11 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.



وتوقعت الشركة إيرادات بين 51.5 مليار و53.5 مليار دولار خلال الربع المنتهي في يونيو حزيران، ليتجاوز متوسط هذا النطاق توقعات وول ستريت البالغة 51.6 مليار دولار، وفقا لوكالة "رويترز".



وحققت أبل إيرادات في الربع المنتهي في مارس آذار قدرها 61.1 مليار دولار، ارتفاعا من 52.9 مليار دولار قبل عام. وتوقعت وول ستريت إيرادات قدرها 60.8 مليار دولار.



وباعت الشركة 52.2 مليون جهاز آيفون مقابل توقعات بلغت 52.3 مليون جهاز، وارتفاعا من 50.7 مليون قبل عام.



وبلغت أرباح الشركة 2.73 دولار للسهم، في حين كان من المتوقع أن تربح 2.68 دولار للسهم، ارتفاعا من 2.10 دولار قبل عام.