"أميانتيت" تقلص خسائرها الفصلية لـ38.8 مليون ريال

انخفضت خسائر شركة #أميانتيت إلى 38.8 مليون ريال بنهاية الربع الأول 2018، مقارنة بخسائر 44.6 مليون ريال بالربع المماثل من العام الماضي.

وقالت الشركة إن سبب انخفاض الخسائر خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق يعود إلى:



أ - الانخفاض في المبيعات الداخلية للشركات السعودية التابعة للمجموعة، والذي يعود إلى التأجيل أو تخفيض أو إلغاء المشاريع ذات العلاقة في السوق المحلي للمملكة.

في الواقع أن مبيعات المجموعة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي انخفضت من 195.7مليون ريال خلال الربع الأول من عام 2017 إلى 178.5 مليون ريال خلال الربع الحالي بنسبة 8.8%. بالإضافة إلى أن 53.2% من الخسائر لهذا الربع تعود إلى تكاليف مرحلية وخسائر لشركات المجموعة الدولية نتيجة لموسم الشتاء والأعياد الرسمية في أوروبا.

ب‌ - انخفاض أسعار البيع تباعاً للأسباب المذكورة في الفقرة (أ) أعلاه.