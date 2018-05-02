"حديد عز" تستعين بالاحتياطي لتغطية خسائر بمليار جنيه

أقرت الجمعية العامة العادية لشركة #حديد_عز استخدام جزء من الاحتياطيات في تغطية الخسائر.

وحققت الشركة خسائر بلغت 1.09 مليار جنيه خلال العام المنتهي في ديسمبر 2017، مقابل أرباح بلغت 560.15 مليون جنيه في 2016، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وزادت مبيعات الشركة خلال 2017 إلى 41.7 مليار جنيه، مقابل مبيعات بلغت 23.18 مليار جنيه في العام السابق له.

وكانت القوائم المالية المجمعة لشركة حديد عز خلال 2017، قد أظهرت تحولها للخسائر على أساس سنوي، نتيجة قفزة التكاليف التمويلية.

ووفقاً لنتائج الأعمال فقد ارتفعت التكاليف التمويلية خلال العام إلى 3.1 مليار جنيه، مقابل تكاليف بلغت 714.2 مليون جنيه في 2016.

وعلى مستوى الأعمال المستقلة، ارتفعت خسائر الشركة خلال العام 2017 إلى 877.06 مليون جنيه، مقابل خسائر بلغت 591.4 مليون جنيه في 2016.

وارتفعت خسائر الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الجاري إلى 1.07 مليار جنيه، مقابل خسائر بلغت 744.17 مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وأظهرت القوائم المالية تراجعاً نسبته 16.3% بالخسائر خلال الربع الثالث من العام الماضي على أساس سنوي، نتيجة زيادة المبيعات، لتصل الخسائر الصافية إلى 107 ملايين جنيه خلال الثلاثة أشهر المنتهية في سبتمبر 2017، مقابل خسائر بلغت 127.9 مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام السابق.

وأوضحت الشركة في بيان اليوم الأربعاء، أن الجمعية اعتمدت القوائم المالية السنوية، والتصديق على عقود المعاوضة التي تمت خلال 2017.

وفي وقت سابق، اعتمدت الجمعية العمومية غير العادية، كفالة شركة "حديد عز" لشركة مصانع العز للدرفلة في الحصول على تمويل من "الأهلي المصري" يتراوح بين 350 و 400 مليون جنيه.