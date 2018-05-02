1.55 مليار درهم أرباح "نخيل" بالربع الأول من 2018

أعلنت شركة " #نخيل" اليوم الثلاثاء تحقيقها أرباحاً صافية بقيمة 1.55 مليار درهم في الربع الأول من 2018 مسجلة بذلك نمواً بنسبة 5% عن صافي أرباح الربع الأول من العام الماضي 2017.

وقد قامت "نخيل" بتسليم نحو 200 وحدة عقارية (أراضٍ ووحدات سكنية) للعملاء في الربع الأول من 2018، وتم بيع المجموعة الأخيرة من الفلل المتوفرة في مجتمعها الجديد "قرية ورسان" المكونة من 934 منزلاً، في حين واصلت محفظة أعمال الشركة أداءها بشكل قوي في قطاعات التجزئة والضيافة والتأجير السكني.

ووقعت " #نخيل" رسمياً عقود بناء بلغت قيمتها نحو 5 مليارات درهم في الفترة ما بين 1 يناير و31 مارس من 2018، بما في ذلك عقد "ديرة مول" في "جزر ديرة" بقيمة 4.2 مليار درهم، وعقد بقيمة 385 مليون درهم لأول مشروع مشترك في " #جزر_ديرة" مع "ريو الإسبانية للفنادق والمنتجعات" وذلك لبناء فندق ومنتجع شاطئي مكون من 800 غرفة وحديقة مائية.

وشهد الربع الأول من عام 2018 تقدماً في الأعمال الإنشائية بالعديد من #مشاريع_نخيل في القطاعات السكنية والتجزئة والضيافة، بما في ذلك "ذا بالم تاور" و"نخيل مول" و"ذا بالم جيت واي" ضمن "نخلة جميرا"، و"السوق الليلي في جزر ديرة" و"ديرة مول"، ومنتجعا "ريو وسنتارا" في "جزر ديرة" و"سوق ورسان" في "قرية ورسان".