ارتفاع أرباح "أرامكس" الفصلية لـ 103 ملايين درهم

ارتفعت أرباح شركة #أرامكس، المتخصصة في أنشطة الشحن والنقل السريع، والمدرجة في سوق دبي المالي خلال الربع الأول من 2018 بنسبة 13% مقارنة بأرباح نفس الفترة من عام 2017.

وبلغت أرباح الشركة وفقا لبيان لسوق دبي 103.4 مليون درهم مقابل 91.8 مليون درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي 2017.

ويعود سبب ارتفاع الأرباح خلال الربع الأول 2018 إلى ارتفاع الإيرادات بنسبة 8%، وتراجع طفيف لكل من #المصاريف_الإدارية.

وحققت الشركة ايرادات بلغت نحو 1.189 مليار درهم مقابل 1.105 مليار درهم خلال 2017. إضافة إلى الخسائر من الحصة من نتائج المشاريع المشتركة وشركات حليفة، بالإضافة إلى ارتفاع دخل التمويل مقارنة بنفس الفترة من عام 2017.

وأظهرت النتائج المالية لشركة #أرامكس، تحقيق نموٍّ خلال الربع الأخير من 2017 بنسبة 25%.

وبحسب إفصاح للشركة عبر موقع سوق دبي المالي، بلغ صافي أرباحها نحو 165 مليون درهم بما يعادل 45 مليون دولار، مقابل 131.8 مليون درهم "35.8 مليون دولار"بالفترة المقارنة من 2016.

وحققت الشركة نمواً في إيراداتها خلال الربع الرابع بنسبة 14% لتصل إلى 1.32 مليار درهم مقابل 1.158 مليار درهم بالفترة المقارنة من العام الماضي.

وعلى مستوى الأرباح السنوية سجلت الشركة نمواً في صافي أرباحها خلال 2017 بنسبة لتصل إلى 435.4 مليون درهم، مقابل 426.6 مليون درهم بالفترة المقارنة من 2016.