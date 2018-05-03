تراجع أرباح أسمنت أم القرى الفصلية 40% لـ10 ملايين ريال

تراجعت الأرباح الفصلية لشركة #أسمنت_أم_القرى إلى 10.2 مليون ريال في الربع الأول من العام الجاري، مقابل 17 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام الماضي، بتراجع 40.24%، ومقابل 35.1 مليون ريال، بتراجع 71%.

وأرجعت الشركة انخفاض صافي الربح لتراجع متوسط سعر البيع لشدة المنافسة في الأسواق بالرغم من زيادة مبيعات الشركة خلال الربع الحالي، مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة المبيعات وزيادة المصروفات البيعية والتسويقية، وكذلك ارتفاع تكاليف التمويل خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق، كما تم احتساب مخصص الهبوط في المدينين التجاريين بعد تطبيق المعيار الدولي رقم 9.

وبلغت الأرباح التشغيلية للشركة 16.1 مليون ريال، مقابل 22 مليون ريال، في الربع الأول من العام الماضي بتراجع 26.8، ومقابل 13.58 مليون ريال في الربع السابق، بنمو 18373%.