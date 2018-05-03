تراجع أرباح الدوائية 44% بالربع الأول لـ55.8 مليون ريال

تراجعت الأرباح الفصلية للشركة #السعودية_للصناعات_الدوائية والمستلزمات الطبية "الدوائية" إلى 55.84 مليون ريال، في الربع الأول من 2018، مقابل 99.95 مليون ريال، في الربع الأول من 2019، بتراجع 44.13%، ومقابل أرباح 70.36 مليون ريال في الربع السابق بتراجع 20.64%.

وأرجعت الشركة الانخفاض إلى تحقيق 46 مليون ريال أرباح من بيع استثمارات فى أوراق مالية خلال الربع المماثل من العام السابق مقابل عدم بيع أى استثمارات خلال الربع الحالى وأيضا تسجيل مصروف زكاة وضريبة دخل خلال الربع الحالي بقيمة 16 مليون ريال، مقابل عدم تسجيل أى مصاريف فى الربع المماثل من العام السابق.

وارتفعت الأرباح التشغيلية لشركة " #الدوائية" إلى 69.53 مليون ريال، مقابل 51.48 مليون ريال، في الفترة المقابلة من العام الماضي بنمو 51.48%.