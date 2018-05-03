شركة "بيان": لدينا بيانات مليون مؤسسة بالسعودية

أكد الرئيس التنفيذي لشركة #بيان_للمعلومات_الائتمانية محمد اليوسف، في مقابلة مع قناة "العربية"، أن الشركة لديها بيانات وسجلات ائتمانية لأكثر من 70 ألف شركة في #السعودية.

وأضاف أن "بيان" تمتلك كذلك بيانات وسجلات تجارية لنحو مليون مؤسسة في المملكة.

وتعتبر شركة "بيان" مملوكة بالشراكة بين القطاع العام عبر وزارة العمل ووزارة التجارة وبين القطاع الخاص عبر بعض البنوك التجارية.

وأشار اليوسف إلى أن توفّر المعلومات التجارية والبنكية والائتمانية عن الشركات المتواجدة في السوق يجذب المستثمرين.

وأوضح رئيس بيان للمعلومات الائتمانية أن الشركة تستقي البيانات من وزارات الدولة المختلفة ومن الشركات نفسها، مشيرا إلى أن الشركة تركز على مساعدة الشركات الصغيرة على بناء تاريخها الائتماني.