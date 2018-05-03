مرابحة كابيتال: مليار ريال تمويل جماعي لـSMEs بالسعودية

قال مؤسس شركة #مرابحة_كابيتال ، وهي شركة فنتك، عباس حجازي، إن تطور التقنية المالية يوفر حلولا تمويلية للشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأوضح حجازي، في مقابلة مع "العربية" على هامش مؤتمر " #يورومني "، والذي يركز في جانب منه على التقنية المالية ودورها في دعم الشركات الصغيرة، أن الجهود اليوم تصب في الوصول إلى تمويل جماعي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "SMES".

وأوضح أن دور شركة مرابحة كابيتال يرتكز على توفير المعلومات الائتمانية عن الشركات الناشئة، ما يسهل عملية الحصول على التمويل من قبل البنوك والأفراد.

وثمن مبادرة "ساما" في إطلاق #فنتك_السعودية ، واصفا الخطوة بـ "التغير الإيجابي"، لاسيما أن السوق السعودي يعتبر من أكبر الأسواق #للمنشآت_الصغيرة والمتوسطة مع وجود 300 ألف شركة ناشئة، وبالتالي فإن ساما قد وفرت الإطار التشريعي لعملية تمويل هذه المنشآت.

وكشف أنه قد نشهد تمويلا جماعيا يتجاوز المليار ريال لهذه المنشآت في السعودية.

وكانت #ساما قد أطلقت أخيراً مبادرة "فنتك السعودية"، وذلك بهدف دعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتنويع الاقتصاد المحلي إلى جانب توليد فرص العمل، تماشياً مع رؤية المملكة 2030.

وتقوم المبادرة على تحقيق عدد من الأهداف، من بينها إطلاق النسخة الأولى من منظومة التقنيات المالية في السعودية، وتثقيف الأفراد لتطوير معارفهم ومهاراتهم في مجال التقنيات المالية.

وأوضح محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، أحمد الخليفي، خلال رعايته إطلاق المبادرة حينها، أنه على الرغم من أن أجهزة الصراف الآلي، وبطاقات الائتمان، والخدمات المصرفية عبر الإنترنت والهاتف الجوال، كلها منتجات تستخدم فيها التقنية المالية، إلا أننا نشهد اليوم تقدماً ملموساً في مجال " #الفنتك " استناداً إلى النمو في استخدام البيانات الكبيرة، والهواتف الذكية، والرغبة المتزايدة لدى المستهلكين في الحصول على خدمات مالية تتناسب مع تطلعاتهم الشخصية.