هبوط أرباح "التعاونية" الفصلية 74% لـ41.9 مليون ريال

انخفضت أرباح شركة #التعاونية_للتأمين قبل الزكاة إلى 41.9 مليون ريال بنهاية الربع الأول 2018 بنسبة 73.8%، مقارنة بـ160.3 مليون ريال بالربع المماثل من العام الماضي.

وقالت الشركة إن سبب انخفاض الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق، يعود إلى عجز نتائج العمليات التشغيلية للربع الحالي مقارنة بفائض نتائج العمليات التشغيلية للربع المماثل من العام السابق، حيث يعود ذلك لارتفاع صافي المطالبات المتحملة بنسبة 11.89%.

وبلغ إجمالي الدخل الشامل لحملة الوثائق خلال الربع الحالي 10,958 ألف ريال سعودي، مقابل 34,590 ألف ريال سعودي للربع المماثل من العام السابق بارتفاع قدره 68.32%، ومقابل 151,061 ألف ريال للربع السابق، وذلك بارتفاع قدره 92.75%.