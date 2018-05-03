هل تستفيد الشركات العائلية من التحول الرقمي؟

أكد بيل روه، الرئيس والمدير التنفيذي في "جنرال إلكتريك الرقمية" والمدير الرقمي في "جنرال إلكتريك"، أن الشركة تعتمد استراتيجية دقيقة وواضحة للتحول الصناعي الرقمي، وحرصنا على اختبارها داخلياً ضمن الشركة لتعزيز الإنتاجية، قبل تزويد عملائنا بهذه التقنيات.

وأضاف خلال حديث له خلال الحدث عن الخطوات التي انتهجتها "جنرال إلكتريك" في مسيرتها نحو التحول الرقمي في عملياتها في "منتدى ثروات للشركات العائلية"، أن الأثر الإيجابي لهذا التوجه يتجلى بالأداء الأعلى على جميع وحدات أعمالها في قطاعات الطاقة والرعاية الصحية والطيران والتصنيع. كما ركز روه على دور التقنيات الرقمية في تحقيق مستويات غير مسبوقة من الكفاءة التشغيلية والإنتاجية.

وتم تنظيم فعاليات "يوم التحول الرقمي" عبر شراكة مع "جنرال إلكتريك الرقمية" و"العبيكان للحلول الرقمية" في خطوة تهدف إلى تعريف الشركات العائلية بمفاهيم ومزايا التحول الرقمي والاستفادة من الفرص الكبيرة التي توفرها التقنيات الحديثة وأدوات التحليل المتطورة ضمن مختلف القطاعات وتعزيز مسيرة الاستدامة والابتكار والنمو في الشركات العائلية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأضاف روه يمكن للعملاء المشاركة في تطوير التطبيقات من خلال منصة "بريديكس" لإنترنت الأشياء الصناعية التي قمنا بتطويرها، ونعتمد على منهج الابتكار المفتوح المتاح أمام جميع الشركات وعلى امتداد كافة القطاعات".

وتعتبر الشركات العائلية أحد أهم القطاعات المساهمة في الناتج الإجمالي الإقليمي، وأحد أهم وجهات التوظيف في القطاع الخاص. ويتطلع رؤساء الشركات العائلية إلى التحول الرقمي والأثر الإيجابي لهذا التوجه، إذ يحمل فرص نمو كبيرة للشركات التقليدية.

وتضمن منتدى ثروات للشركات العائلية"، المؤسسة المستقلة المعنية بتعزيز مسيرة الاستدامة والابتكار والنمو في الشركات العائلية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. جولة إلى "مركز جنرال إلكتريك لموثوقية العمليات الصناعية" إضافة إلى ورشة عمل مكثفة حول تطبيق التقنيات الرقمية في مختلف القطاعات.