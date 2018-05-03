"جلوبل": الاندماج مع "كامكو" سينتج كيانا استثماريا في المنطقة

قال سليمان الربيع، نائب الرئيس التنفيذي لشركة #جلوبل إن التقييمات في السوق السعودية ليست مبالغا فيها. وتوقع الربيع الإعلان عن ضم السوق السعودية إلى MSCI Emerging في يونيو.

وأضاف أن الفحص النافي للجهالة للاستحواذ على الشركة في مراحله الأخيرة، وأن الاندماج مع #كامكو سينتج كيانا استثماريا في المنطقة.

وكانت الشركة قد أعلنت في وقت سابق أنها دخلت في مرحلة الفحص الفني النافي للجهالة لبيع 70% من أسهمها إلى مستثمر كويتي وأن الشركة تجري توقيع اتفاق للتفاوض الحصري لبيع حصة وازنة في "جلوبل"، العاملة في الاستثمار و#إدارة_الثروات، مع أحد الأطراف المتنافسة.

وتوقع الربيع أن تشكل الصفقة في حال المضي بها قدماً، "نقلة نوعية" في تاريخ الشركة لا سيما إذا سعى المساهمون الجدد لدمج "جلوبل" مع شركتهم الحالية في كيان واحد، سيصبح الأكبر في الكويت وربما في الخليج عموماً.

وقال في لقاء سابق له: إن "جلوبل" هي الأولى في السوق الكويتية من حيث تحقيق عائد العمولات من الشركات المدرجة، وفي حال ربطها بالمشتري المحتمل في كيان واحد فسيكون إجمالي عائدات الكيان الجديد أعلى بمقدار 13 مليون دينار سنوياً عن الشركة التي تليه مباشرة.

وتابع "الدمج في قطاع الاستثمار شيء ضروري جداً في الوقت الحالي» لا سيما أن هناك فرصاً كبيرة في السعودية والإمارات والكويت لا يمكن لـ «جلوبل» أو الشركة الراغبة في الشراء أن تدخل فيها لوحدها نظراً لحجمها الكبير. لا بد أن نحاول أن نندمج ونقلل المنافسين الموجودين في السوق حتى نستطيع أن نرتقي بهذا القطاع".