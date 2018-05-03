مكاسب سهم معادن ترفع قيمة الشركة السوقية بملياري ريال

حققت شركة التعدين العربية السعودية #معادن قفزة بأرباحها الفصلية خلال الربع الأول من العام الحالي 2018، بنحو 131.6% مقارنة بالربع المماثل من العام 2017.

وقادت هذه الأرباح سهم الشركة لتحقيق مكاسب قوية في تعاملات اليوم الخميس، حيث ارتفع السهم بنسبة 2.18%، إلى مستوى 57.30 ريالا، لتقفز القيمة السوقية للشركة إلى نحو 66.95 مليار ريال.

وارتفعت أرباح الشركة إلى 638.16 مليون ريال خلال الربع الأول لـ2018، مقابل 275.61 مليون ريال أرباح في الربع المقارن من العام الماضي.

وعلى أساس ربعي، تحولت "معادن" للربحية، مقارنة بالربع السابق (الربع الرابع من 2017) والذي سجلت خلاله خسائر قيمتها 104.74 مليون ريال.وقالت الشركة إن النمو بأرباح الربع الأول من العام الجاري يرجع إلى زيادة الكميات المباعة لجميع المنتجات فيما عدا الأمونيا، وارتفاع متوسط السعر المحقق لجميع منتجات الشركة، بالإضافة إلى زيادة حصتها في صافي ربح مشروع مشترك (شركة معادن وبارك للنحاس).

وارتفعت إيرادات "معادن" 32% خلال الربع الأول إلى 3.56 مليار ريال، مقابل 2.71 مليار ريال في الربع المقارن من العام الماضي.

وتحولت الشركة إلى الربحية، خلال عام 2017، بقيمة 714.84 مليون ريال، مقابل صافي خسائر بلغ 10.74 مليون ريال في العام 2016.