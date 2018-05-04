أرباح BMW الفصلية تتراجع 3% إلى 2.73 مليار دولار

سجلت بي.ام.دبليو الألمانية تراجعا بلغ 3% في أرباح التشغيل للربع الأول من العام، حيث أثقلت عوامل غير مواتية في سعر الصرف كاهل الأرباح رغم تحقيق صانع السيارات هوامش ومبيعات أعلى في نشاط السيارات الفاخرة.

وقالت الشركة اليوم الجمعة إن أرباح المجموعة قبل الفائدة والضرائب تراجعت إلى 2.73 مليار يورو، ما يعادل 3.27 مليار دولار من 2.82 مليار يورو في الفترة المناظرة قبل عام.

وأكدت بي.ام.دبليو هدفها تحقيق أرباح قبل الضرائب لا تقل عن مستوى العام الماضي وهامش أرباح تشغيل بين 8 و10% في نشاط السيارات الذي بلغ هامشه في الربع الأول 9.7% ارتفاعا من 9.4% قبل سنة.