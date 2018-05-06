السعودية.. برنامج تدريبي لدعم أصحاب المشاريع التقنية

اختتمت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في #السعودية #منشآت، البرنامج التدريبي "كوفمان فاست تراك - الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا"، بحضور 25 متدرباً ومتدربة من أصحاب الأفكار والمشاريع التقنية.

وقدم البرنامج منظومة تعليمية مقسمة لأربعة مناهج متخصصة في ريادة الأعمال، وتم تقديم البرنامج على شكل حوار تفاعلي مفتوح ونماذج وتمارين على التخطيط، إلى جانب المناهج التعليمية.

واعتمد البرنامج التدريبي على نموذج التعلم لبرامج "فاست تراك"، المتضمن تقديم المفاهيم من خلال التدريب والتوجيه من الميسرين المعتمدين، وممارسة المفاهيم الأساسية عن طريق التفاعل وتنفيذ الأنشطة خلال الجلسات وفي مجموعات العمل، وتطبيق المفاهيم من خلال تنفيذ الأنشطة وخطوات العمل والتفاعل مع المنظومة الخارجية لتطوير خطة العمل وغيرها من المخرجات ما بين الجلسات التدريبية.

يذكر أن برنامج الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا، يعد أحد برامج "فاست تراك" الرئيسية، وانعقد في المملكة لأول مرة بدعم كامل من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، إذ إن البرنامج موجه للأفكار التكنولوجية والعلمية التي تختلف عن الشركات الناشئة التقليدية، حيث يوجه رياديو الأعمال للانتقال بأفكارهم إلى السوق وتحضيرهم للحصول على الاستثمار.