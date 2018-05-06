تراجع أرباح "شعاع كابيتال" 53% لـ 11.7 مليون درهم

أعلنت مجموعة "شعاع كابيتال" تراجع أرباحها لفترة الربع الأول من العام الحالي إلى 11.7 مليون درهم، لتمثل تراجعا بنسبة 53% مقارنة مع أرباح نفس الفترة من العام الماضي.

وقالت "شعاع كابيتال" في بيان صحافي، إن إيراداتها لنفس الفترة شهدت نموا بنسبة 4% بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي لتصل إلى 33.2 مليون درهم.

وفسرت المجموعة تراجع الأرباح بانخفاض إيرادات الفوائد لدى الذراع التمويلية الخاصة بالمجموعة، وذلك كنتيجة طبيعية للإجراءات المشددة التي اتخذتها الذراع التمويلية التابعة لشعاع، أي شركة الخليج للتمويل، لتخفيض حجم انكشافها على الديون المصرفية.

وبلغ حجم التراجع السنوي في مجموع الديون المصرفية المستحقة على شركة الخليج للتمويل مع نهاية الربع الأول من العام الحالي 159مليون درهم لتستقر عند 87 مليون درهم.

ومن المرتقب أن يتم سداد كامل قيمة الدين خلال الربع الثاني 2018، ما يشكل دلالة ملموسة على صلابة التدفق النقدي التشغيلي لدى الشركة.

وبحسب بيانها فقد قامت شعاع خلال هذا الربع بالعمل على الاستثمار في مختلف أعمالها، خصوصاً عبر وحدة أسواق رأس المال، بما فيها قسم الوساطة المالية في الإمارات ومصر.