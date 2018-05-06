صافولا: شراء 51% من مجموعة الكبير بـ566 مليون ريال

أعلنت مجموعة #صافولا عن إبرام اتفاقية شراء أسهم ملزمة لشراء نسبة 51% من أسهم مجموعة #شركات_الكبير مقابل مبلغ قدره 565,5 مليون ريال ، علماً أن الفترة المحددة لاستكمال إجراءات نقل ملكية الأسهم هي 6 أشهر من تاريخ التوقيع قابلة للتمديد بموافقة الطرفين.

الكبير هي مجموعة شركات تعمل في نشاط الأغذية المجمدة ولها انتشار في المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين وسلطنة عمان.

وقد قامت صافولا بتعيين شركة فارلي آند متشل " Farrelly and Mitchell " كمستشار مالي للصفقة، وشركة برايس واتر هاوس كوبرز (PwC ) كمستشار العناية المهنية المالية والضريبية ومكتب لينك لاترز (LinkLaters ) كمستشار قانوني. في حين قام البائع بتعيين شركة ألبن كابيتال (Alpen Capital) كمستشار مالي.

هذا وستقوم صافولا خلال مدة الاتفاقية باستكمال الإجراءات القانونية والإدارية الاعتيادية المتعلقة بالصفقة.

وضمن أهم شروط الاتفاقية:

- الاستحواذ على نسبة 51% من أسهم مجموعة الكبير بقيمة 565.5 مليون ريال سعودي نقداً.

- يحق للمشتري تعيين الجهاز التنفيذي وأحقية تعيين أغلبية مقاعد مجلس الإدارة.

- يقدم البائع ضمانات وتعهدات وافصاحات للمشتري حسب الاتفاق.

ويتوقع استكمال الإجراءات الإدارية والقانونية لانتقال ملكية الحصص لدى الجهات النظامية خلال ستة أشهر من تاريخ التوقيع قابلة للتمديد بموافقة الطرفين.

هذا وسيتم تمويل هذه الصفقة من خلال مزيج من التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية وعن طريق التسهيلات البنكية.

ويتوقع أن يكون الأثر المالي للصفقة إيجابياً بشكل عام والذي سينعكس على نتائج أعمال صافولا خلال النصف الثاني من العام 2018م وذلك في حال إكمال الإجراءات القانونية والإدارية المتعلقة بالصفقة.

الجدير بالذكر إن إتمام هذه الصفقة وإضافة علامة تجارية مثل (الكبير) إلى محفظة صافولا التي تشتمل على مجموعة من العلامات التجارية الاستهلاكية في قطاعي الأغذية والتجزئة، يتماشى مع استراتيجية صافولا لتوسيع محفظتها الاستثمارية بدخول فئات ومنتجات جديدة ذات قيمة مضافة ضمن قطاع الأغذية.