سهم "Gfh" يقفز 12% مع اتجاه رفع الأصول لـ30 مليار دولار

أكدت شركة "جي أف أتش" أو #GFH أنها تلقت عرضا لبيع محفظتها العقارية بالكامل وهذا العرض حاليا قيد الدراسة وسيكون خاضعا لموافقة مجلس إدارة المجموعة والجهات الرقابية.

وقالت الشركة في بيان توضيحي إنها تهدف إلى زيادة حجم الأصول الخاضعة لإدارتها من خلال زيادة عمليات توظيف الاستثمار والاستحواذات الاستراتيجية لتصل إلى 30 مليار دولار بحلول عام 2020.

ودفعت هذه الأنباء الإيجابية سهم " #جي_أف_اتش" خلال التعاملات في سوق دبي لتحقيق مكاسب بنسبة 12%، ليصل لمستوى 1.39 درهم.

ومن جهة أخرى، أكدت الشركة تعيين #بنك_الخليج_الدولي للتواصل مع السوق السعودية "تداول" لإدراج أسهمها شريطة موافقة مصرف البحرين المركزي وهيئة السوق المالية السعودية.