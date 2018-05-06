"STC" تمدد مذكرة التفاهم مع الاتحاد السعودي لكرة القدم

أعلنت شركة "#الاتصالات_السعودية" أن النقاش مع الاتحاد السعودي لكرة القدم والهيئة العامة للرياضة ما زال مستمراً لإكمال صياغة ومراجعة الاتفاقيات.

وذلك في إشارة منها إلى إعلان الشركة في موقع تداول بتاريخ 1439/7/26هـ الموافق 2018/4/12، بشأن توقيع مذكرة تفاهم مع #الاتحاد_السعودي_لكرة_القدم والهيئة العامة للرياضة للحصول على الحقوق الحصرية للرعاية والنقل لمباريات مسابقات كرة القدم المحلية ومباريات المنتخب السعودي التي يمتلك حقوقها الاتحاد السعودي لكرة القدم، وكذلك الرعاية التقنية لبطولات وأحداث الهيئة العامة للرياضة.

وأوضحت، حسب بيان لها على "تداول"، أنه بناء عليه فقد تم تمديد مدة مذكرة التفاهم لفترة أخرى تنتهي في 1 يوليو 2018 قابلة للتمديد بموافقة جميع الأطراف لحين التوصل لاتفاق نهائي.

وأشارت إلى أنه سيتم الإعلان لاحقاً عن أي تطورات جوهرية في هذا الشأن في حينه.