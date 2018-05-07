ارتفاع أرباح "أسواق العثيم" الفصلية 12% لـ67 مليون ريال

ارتفعت أرباح شركة #أسواق_عبد_الله_العثيم إلى 67.3 مليون ريال بنهاية الربع الأول 2018 بنسبة 11.82%، مقارنة بـ60.2 مليون ريال بالربع المماثل من العام الماضي.

وقالت الشركة إن سبب ارتفاع الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق يعود إلى:

- نمو المبيعات بنسبة 6.02% نتيجة التوسع في فتح فروع جديدة.

- انخفاض مصاريف التمويل نتيجة السداد المبكر للقروض طويلة الأجل.

- تضمنت نتائج الربع المقابل تسجيل خسائر حريق وقع في أحد فروع الشركة بمبلغ 3.5 مليون ريال، وتم تحصيل مطالبة التعويض عن الأضرار من شركة التأمين خلال الربع الرابع من عام 2017.

وبلغ إجمالي المبيعات خلال الربع الحالي 1,798.26 مليون ريال مقابل 1,696.23 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق، وذلك بنسبة ارتفاع قدرها 6.02% ومقابل 1,971.19 مليون ريال للربع السابق، وذلك بنسبة انخفاض قدرها 8.77%.