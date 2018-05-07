الإمارات..تعرف على القطاعات الأكثر نمواً في 15 عاماً

كشفت #لينكدإن، أكبر شبكة مهنيين في العالم، والتي تضمّ أكثر من 560 مليون عضو، عن بيانات أسرع القطاعات نمواً في #الإمارات على مدار السنوات الـ15 الماضية، ويأتي إطلاق هذه البيانات في الوقت الذي تحتفل فيه الشركة بذكرى مرور 15 عامًا على تأسيسها.

وأصدرت "لينكدإن" بيانات عن أهم القطاعات في الإمارات، والتي تعكس التغيرات التي شهدتها الدولة ومسيرتها خلال السنوات الخمس عشرة الماضية، فقد شهدت الإمارات منذ العام 2003 تحولاً كبيراً، وحققت القطاعات فيها تطورات بارزة للوصول إلى نجاحات اليوم التي جعلت من الإمارات مركزًا عالميًا للأعمال والتجارة.

وتصدر قطاع التجزئة القطاعات العشرة الأسرع نمواً في الإمارات على مدار 15 عامًا، تلاه قطاع الضيافة، والمستشفيات والرعاية الصحية، والمواد الغذائية والمشروبات، والتسويق والإعلانات، والهندسة المدنية، والإنشاءات، وإدارة التعليم، والطيران/الخطوط الجوية، وأخيراً تكنولوجيا المعلومات وخدماتها.

وقال علي مطر، رئيس "لينكدإن" في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "شهد الاقتصاد في دولة الإمارات العربية المتحدة نمواً هائلاً على مدار الخمسة عشر عاماً الماضية، ولا عجب أن نرى قطاعات التجزئة والضيافة والمستشفيات والرعاية الصحية والمأكولات والمشروبات والتسويق والإعلان في صدارة هذه القائمة، حيث تقود الإمارات هذه الصناعات من خلال الابتكار، وقد نجحت في ترسيخ مكانتها كمركزٍ عالمي لها، والسبب وراء هذا النجاح يبدو واضحاً، فتضم الإمارات أفضل المواهب الدولية والمحلية، وبالنظر إلى القطاعات الأسرع نمواً في العالم، نجد أنها تتركز في تكنولوجيا المعلومات، وشركات الإنترنت، والاستدامة، والصحّة، وإذا نظرنا إلى السنوات الخمس عشرة القادمة، فإننا نتوقع أن تصبح الوظائف الرقمية واحدة من أسرع القطاعات نمواً في الإمارات".

وأضاف: "سيحتاج المهنيون في الإمارات إلى تزويد أنفسهم بالمهارات المناسبة للاضطلاع بأدوار في مجال التكنولوجيا، وبالتحديد التكنولوجيا التي ستقوم بتحويل نماذج الأعمال في جميع الصناعات، وبينما نتطلع إلى المستقبل، نفتخر بوصولنا إلى 25 مليون مستخدم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. يتمثل هدفنا بتوفير فرصة اقتصادية لكل فردٍ من القوى العاملة، وانطلاقاً من ذلك نتطلّع قدماً لرؤية ما سيقوم به أعضاؤنا الموهوبون لمساعدتنا على تحقيق هدفنا. نحن نشجع جميع الأعضاء على التواصل مع المهنيين المعنيين لتعزيز شبكاتهم في الصناعة وبالتالي زيادة فرصهم المهنية"، بحسب ما نقلته "البوابة العربية للأخبار التقنية".

وكانت "لينكدإن" قد فتحت أول مكتب لها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في دبي في العام 2012، وهو المقر الإقليمي للأعضاء والعملاء، وفي العام 2017 أطلقت "لينكدإن" بيانات تظهر أن المستخدمين في الإمارات هم الأكثر اتصالاً في العالم، مع متوسط 200 جهة اتصال لكل فرد، ويوجد أكثر من 3 ملايين مستخدم لموقع "لينكدإن" في الإمارات العربية المتحدة.