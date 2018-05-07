"الدار" تنفذ أكبر عملية استحواذ لأصول بـمليار دولار

أعلنت شركة الدار_العقارية عن إبرام اتفاقية للاستحواذ على محفظة من الأصول العقارية المتميزة من شركة التطوير والاستثمار السياحي في أبوظبي بقيمة 3.7 مليار درهم، في واحدة من #أكبر_عمليات_الاستحواذ_بالإمارات.

وفي إطار هذه الصفقة، استحوذت الدار على أصول عقارية في وجهات رئيسية تتركز في #جزيرة_السعديات وتتضمن 14 مشروعاً من المشاريع التشغيلية في مختلف القطاعات التي تشمل أصولاً فندقية ومساحات تجزئة ومبان سكنية ومشاريع بنية تحتية.

وقال طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لشركة الدار العقارية "إن الاستحواذ على أصول جديدة في جزيرة السعديات تعتبر فرصة غير مسبوقة لإضافة قيمة مميزة في محفظة أصولها، لاسيما وأننا لمسنا من خلال افتتاح متحف اللوفر أبوظبي التزام الحكومة بالارتقاء بجزيرة السعديات لتكون في مصاف الوجهات السياحية في العالم".

وأضاف "نحن في الدار على ثقة بأن الاستحواذ سيساهم في الارتقاء بالقطاع العقاري في أبوظبي وتسريع وتيرة التطوير في جزيرة السعديات وإبراز أهميتها كمركز ثقافي وسياحي استثنائي".

وتشمل الأصول التشغيلية المستحوذ عليها مجمع القرم الشرقي، وأصول التبريد في جزيرة السعديات، ومد "كراني أبوظبي" ومنتجع "ويستن" أبوظبي للجولف والسبا، بالإضافة لمجموعة من أصول التجزئة والترفيه.

ومن المتوقع أن تضيف المشاريع دخلاً تشغيلياً بقيمة 120 مليون درهم سنوياً تقريباً إلى محفظة إدارة الأصول لدى الدار العقارية. وتقدر إجمالي المشاريع التطويرية قيد الإنشاء في جزيرة السعديات بحوالي 2.5 مليار درهم.