انخفاض أرباح "إسمنت الجنوبية" 3% لـ102 مليون ريال

انخفضت أرباح شركة #إسمنت_الجنوبية، والتي تعد أكبر الشركات المنتجة للإسمنت إلى 102 مليون ريال بنهاية الربع الأول 2018 بنسبة 2.86%، مقارنة بـ105 ملايين ريال بالربع المماثل من العام الماضي.

وقالت الشركة إن سبب انخفاض الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق، يعود إلى انخفاض المبيعات نتيجة تدني الطلب، ولنفس الأسباب أرجعت الشركة سبب انخفاض الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق.

وبلغ إجمالي المبيعات خلال الربع الحالي 274 مليون ريال مقابل 303 ملايين ريال للربع المماثل من العام السابق وذلك (بانخفاض) قدرة 9.57% .

في حين بلغ إجمالي حقوق المساهمين (لا يوجد حقوق أقلية) خلال الفترة الحالية 3,274 مليون ريال مقابل 3,172 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق وذلك (بزيادة قدرها ) 3.22%.