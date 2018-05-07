تراجع أرباح "أسمنت الجنوب" 3% إلى 102 مليون ريال

أظهرت البيانات المالية لشركة أسمنت الجنوب، خلال الربع الأول من العام الحالي 2018، انخفاض صافي الربح بشكل طفيف مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي.

ووفقا لبيانات الشركة على "تداول" اليوم الاثنين، تراجع صافي الربح إلى 102 مليون ريال خلال الربع الأول من 2018، مقابل 105 ملايين ريال بالربع المقارن من 2017، بانخفاض نسبته 2.9%.

وتراجعت أرباح الشركة خلال الربع الأول لـ 2018؛ لانخفاض المبيعات بسبب تدني الطلب، وفقا للبيان.

وتراجعت أرباح الشركة على أساس ربعي 11.3% مقارنة بالربع السابق والذي بلغت أرباحه 115 مليون ريالا.

وسجلت "أسمنت الجنوب" انخفاضا بإجمالي المبيعات خلال الربع الأول من العام الحالي بنحو 9.6%، إلى 274 مليون ريال، مقابل 303 ملايين ريال للربع المماثل من العام 2017.

وتراجعت أرباح الشركة، خلال عام 2017، بنسبة 57.49% إلى 372 مليون ريال، مقابل 875 مليون ريال للعام 2016.