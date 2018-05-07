تعاون بين "أرامكو" و"مدن" لتمكين المرأة بالمدن الصناعية

وقعت #أرامكو السعودية مذكرة تفاهم مع الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" للتعاون المشترك بينهما في تمكين المجتمع المحلي، وتنمية المدن الواعدة، وتعزيز عمل المرأة في المدن الصناعية، وذلك إسهامًا في تحقيق رؤية المملكة 2030، وأهداف برنامج التحوّل الوطني 2020.

وتهدف مذكرة التفاهم التي وُقعت في مقر الهيئة في الرياض، ووقعها كل من نائب الرئيس لشؤون أرامكو السعودية ناصر النفيسي، والمدير العام لـ #مدن خالد السالم، للمساهمة في تمكين الجانبين من تقديم مشاريع تنموية تُعزز اقتصاد المدن الواعدة، بالاستفادة من الموارد الطبيعية الغنيّة والميزات النسبية التي تختص بها مناطق المملكة المختلفة.

كما تهدف هذه الاتفاقية إلى السعي نحو توطين الصناعات من خلال مشاريع تنموية ذات منتجات عالية الجودة تؤثر إيجاباً على الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، وخلق فرص عمل جديدة، وتطوير بيئة ملائمة لعمل المرأة، والأشخاص ذوي الإعاقة وذوي الدخل المحدود.

ونصت المذكرة بأن تتولى أرامكو السعودية مهمة إعداد دراسات الجدوى وخطط العمل لإنشاء وتطوير المشاريع، وتحديد الشركاء المزمع التعاون معهم، وتقديم التصاميم المقترحة للمرافق اللازمة، فيما تقوم "مدن" بتوفير مواقع للمشاريع المقترحة في مدنها الصناعية، ومنحها الحوافز المناسبة، وتذليل كافة الصعوبات التي قد تعيق انطلاق أنشطتها.

وأوضح السالم أن الاتفاقية تسهم في توفير خدمات الشراكة المجتمعية وتعزيز الأثر المستدام، وتطوير خدمات الحضانة والعناية بأطفال المستفيدات، وأطفال العاملات بالمدن الصناعية، كما تسهم في تقديم المساندة الفنيّة والاستشارية واللوجستية للمشاريع المنبثقة عن المذكّرة بالاستفادة من طاقم الخبراء والمختصين لدى الطرفين للبرامج والمبادرات والأنشطة المشتركة المنبثقة عنها.

وكانت أرامكو السعودية قد وقعت مؤخرًا عدة مذكرات تفاهم شملت، إنشاء مصنع للنسيج في مدينة حائل، وتدشين مركز قيطان للخياطة والتطريز في المنطقة الشرقية، وإنشاء مركز النعيرية للأسر المنتجة (عطاء).

كما تتبنى "مدن" دعم العديد من الفعاليات وبرامج المسؤولية الاجتماعية، ترسيخا للقيم المجتمعية، كرعايتها لبرنامج الأسر المنتجة، وبرنامج "زيارات المدارس" للطلاب والطالبات في المملكة، وتنظيم حملات التبرع بالدم، والحملات التوعوية حول البيئة والسلامة المهنية والمرورية، وغيرها من المبادرات.