جلف كابيتال تشتري حصة استراتيجية بـ"جيديا" السعودية

أعلنت #جلف_كابيتال_للاستثمار المباشر عن شراء حصة في #جيديا، أكبر مزود لخدمات المدفوعات الإلكترونية في السعودية، في صفقة تتجاوز قيمتها المليار ريال (267 مليون دولار).

وأضافت الشركة، التي مقرها أبوظبي في بيان، أن الصفقة تأتي بعد أيام من إطلاق "ساما" مبادرة لدعم استخدام التكنولوجيا في القطاع المالي بالمملكة.

وتتزامن الخطوة مع سعي مراكز مالية في منطقة الخليج، من بينها أبوظبي ودبي والبحرين لتهيئة الساحة لإطلاق شركات مالية جديدة لتطرح نفسها كقوى إقليمية للتكنولوجيا المالية.

ولم تكشف جلف كابيتال عن حجم الحصة، لكنها قالت إن هذا خامس استثمار في قطاع التكنولوجيا في إطار جهود تطوير قطاع الصفقات المالية الرقمية والسداد في منطقة الخليج.

وتدير "جلف كابيتال" حالياً أكثر من 14.7 مليار درهم (4 مليارات دولار أميركي) من الأصول من خلال 10 صناديق وأدوات استثمارية، ويقع مقرها الرئيسي في أبوظبي في دولة الإمارات.

وقال الرئيس التنفيذي لجلف كابيتال كريم الصلح، إن جيديا اكتسبت مكانة رائدة في سوق التكنولوجيا المالية في السعودية خلال فترة زمنية قصيرة.



وتأسست جيديا في 2008 ولها فروع في جدة والدمام وأبها وتبوك إلى جانب 35 مركز صيانة في شتى أنحاء المملكة.