دبي للاستثمار: طرح صندوق "ريت" خلال 3 أشهر

توقع خالد بن كلبان، العضو المنتدب وكبير المسؤولين التنفيذيين لشركة دبي للاستثمار، طرح شركة "إيميكول" Emicool بالبورصة نهاية 2018.

وأشار بن كلبان في مقابلة مع "العربية" إلى ارتفاع أرباح دبي للاستثمار بعد الاستحواذ على حصة إضافية نسبتها 50% في "إيميكول".

وقال إن أمام "إيميكول" خطوتين قبل الإدراج أولاها اتمام استحواذ بقيمة 300 مليون درهم، وثانيها إنجاز الطرح الخاص نهاية الربع الرابع 2018.

كما توقع بن كلبان إدراج صندوق استثماري عقاري متداول "ريت" الذي تم إطلاقه مؤخرا في البورصة المحلية، موضحا أن دبي للاستثمار استلمت رد أولي من هيئة الأوراق والسلع، وتقوم في الوقت الحالي، بإعداد الكشف النهائي للعقارات في الصندوق، و"نتوقع الانتهاء منه خلال 3 أشهر".

وعن تقييمه للسوق العقاري بدبي، توقع بن كلبان تحسن نشاط العقارات في دبي، مع التخفيف من حجم المعروض، موضحا أن السوق تحتاج فترة لعمل توازن العرض مع الطلب.

واعتبر أن بناء المشاريع العقارية بالاعتماد على التوقعات يحمل مخاطرة، مؤكدا أن دراسات الجدوى مهمة في هذا المجال.