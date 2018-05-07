وزير المالية: إير فرانس ستختفي لو لم تعزز تنافسيتها

حذر وزير المالية الفرنسي Bruno Le Maire، تعليقا على #إضراب_عمال_اير_فرانس، أن شركة الطيران "ستختفي" إذا لم تبذل الشركة جهودا لتعزيز تنافسيتها لتكون على قدم المساواة مع #لوفتهانزا وغيرها من شركات الطيران.

وأضاف #وزير_المالية_الفرنسي أن الحكومة لن تقدم على إنقاذ الناقلة.

وإثر هذه الأخبار، شهد سهم "اير فرانس" تراجعات ملحوظة بنحو 12%.

واشتدت حدة النزاع داخل الشركة يوم الجمعة، بعد رفض العُمّال اتفاقا بشأن الأجور، الأمر الذي دفع الرئيس التنفيذي للمجموعة إلى الاستقالة، مُثيراً التساؤلات حول قدرة الناقلة على خفض النفقات والإصلاح.

يذكر أن الإضرابات كانت قد كلفت الشركة 300 مليون يورو. ومن المنتظر استئناف إضراب الطيارين وطاقم الخدمات الأرضية وعاملين آخرين يومي 7 و8 من مايو الجاري.