"الخضري" توقع تجديد تسهيلات مع "البلاد" بـ76 مليون ريال

أعلنت شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن #الخضري #السعودية توقيع اتفاقية تجديد تسهيلات بنكية تعتمد نظام التمويل الإسلامي مع #بنك_البلاد بقيمة 75.9 مليون ريال.

وتهدف التسهيلات الائتمانية لتوفير التزام ضامن، وتمويل رأس المال العامل وشراء أصول ثابتة للشركة، وتشتمل التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل بنك البلاد على ما نسبته 30% من قيمة التسهيلات كقروض بنظام المرابحة، وما نسبته 70% من قيمة التسهيلات كضمانات متعددة الأغراض.

وسوف تنتهي هذه الاتفاقية بتاريخ 30 ديسمبر 2022، على أن يتم سداد التسهيلات بنظام المرابحة بنسبة معينة من العوائد الدورية لعقود المشاريع الممولة. وقد أبرمت هذه الاتفاقية بضمان سند لأمر ، بالإضافة إلى التنازل عن عوائد عقود المشاريع الممولة.