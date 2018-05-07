"بالم هيلز"تتوقع مبيعات بـ27 مليار دولار من مشروع عقاري

قال رئيس مجلس إدارة شركة #بالم_هيلز للتعمير المصرية ياسين منصور، إن الشركة تتوقع مبيعات تتراوح قيمتها بين 470 مليارا و480 مليار جنيه (26.67-27.24 مليار دولار) من مشروع "بادية" العقاري بغرب القاهرة والبالغة مدته 12 عاما.

وأوضح منصور، في مؤتمر صحافي، أن الشركة تستهدف مبيعات بقيمة 3.25 مليار جنيه من المرحلة ‭‭‭‭A‬‬‬‬ من المرحلة الأولى لمشروع المدينة السكنية المتكاملة الذي يقام على 3 آلاف فدان.

وأضاف أن الشركة فتحت باب البيع لوحدات المرحلة ‭‭‭‭A‬‬‬‬ هذا الأسبوع، والتي تشمل 1020 وحدة سكنية و340 فيلا، على أن يتم التسليم خلال 4 سنوات.

وبالم هيلز ثاني أكبر شركة عقارية مدرجة في #البورصة_المصرية، وتنفذ نحو 18 مشروعا عقاريا من بينها مشروعات في القطامية والسادس من أكتوبر والساحل الشمالي.

وذكر منصور اليوم أن استثمارات مشروع البادية تبلغ 320 مليار جنيه، من بينها 2.7 مليار جنيه للمرحلة ‭‭‭‭A‬‬‬‬ من المرحلة الأولى المقسمة على ثلاث مراحل داخلية.

وأشار إلى أن تمويل المشروع سيبدأ بالموارد الذاتية.

ويبلغ إجمالي عدد وحدات المشروع 38 ألف وحدة وخمسة آلاف فيلا، متوقعاً أن يوفر 250 ألف فرصة عمل حتى الانتهاء منه.

وكان الرئيس التنفيذي المشارك لشركة بالم هيلز طارق عبد الرحمن قد توقع في مارس/آذار أن تحقق الشركة إيرادات تزيد على 6.8 مليار جنيه في 2018 ارتفاعا من 6.6 مليار في 2017، وإنها تخطط لاستثمار ملياري جنيه هذا العام.