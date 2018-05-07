"بترورابغ" تتحول للربحية بـ296 مليون ريال بالربع الأول

حققت شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات " #بترورابغ "، التي تعمل في تكرير النفط وإنتاج البتروكيماويات مثل البولي إيثلين والبولي بروبلين أرباحاً بـ 296 مليون ريال بنهاية الربع الأول 2018، مقارنة بخسائر 240 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

وقالت الشركة إن سبب تحقق الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق يعود إلى تحسن عمليات التشغيل واستقرار الإنتاج مما أدى إلى زيادة حجم المبيعات في الربع الأول من عام 2018 على الرغم من الانخفاض في هامش الربح للمنتجات المكررة.

كما شهد الربع الأول من عام 2017 إيقاف تشغيل وحدة فصل الهواء والذي كان له تأثير على جميع المصانع.

وبلغت المبيعات خلال الربع الحالي 9,856 مليون ريال، مقابل 6,702 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق، وذلك بارتفاع قدره 47%. ويعود ذلك الارتفاع الى تحسن عمليات التشغيل واستقرار الإنتاج.