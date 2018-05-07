"داكو" : استقطاب أكبر عدد من شركات الطيران للدمام

قال تركي الجعويني، الرئيس التنفيذي لشركة مطارات الدمام "داكو" إن منطقة مطار الملك فهد ستشهد إطلاق مشاريع كبرى بهدف استقطاب أكبر عدد من شركات الطيران وزيادة الحركة الجوية بشقيها للركاب وللشحن.

وأكد الجعويني في مقابلة مع "العربية" أهمية المنطقة الشرقية، كونها مقر لكبريات الشركات العالمية، في قطاعات البترول والبتروكيماويات، بجانب أهميتها الجغرافية بالنسبة للمملكة، مشيراً إلى خصخصة مطار الملك فهد منذ 10 أشهر.

كما أشار إلى توقيع "داكو" اتفاقيتين مع "سيركو" و"فاندرلاند" بقيمة 350 مليون ريال.

وتحدث عن ارتفاع عدد المسافرين عبر مطار الملك فهد 4% في الربع الأول 2018 بجانب ارتفاع حركة البضائع 15% بنفس الفترة.