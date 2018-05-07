"زين" السعودية تتكبد خسائر فصلية 77 مليون ريال

أعلنت شركة #الاتصالات_المتنقلة السعودية "زين"، تكبد صافي خسارة في الربع الأول من العام 77 مليون ريال، مقابل أرباح 45 مليون ريال في الفترة المقابلة من العالم الماضي، ومقابل خسائر 45 مليون ريال في الربع السابق بنمو في حجم الخسائر 71.11%.

وبلغت قيمة #الأرباح_التشغيلية 143 مليون ريال، مقابل أرباح 273 مليون ريال، في الربع الأول من العام 2017، بتراجع 47.62%.

وقالت "زين" إن الخسائر الفصلية بالربع الأول تعود لعدة أسباب من بينها:

- انخفاض في الإيرادات بمبلغ 233 مليون ريال ويعود السبب الرئيسي إلى انخفاض تكلفة الربط البيني وحركة المكالمة الدولية.

- انخفاض في تكلفة الإيرادات بمبلغ 99 مليون ريال ويعود السبب الرئيسي إلى ارتفاع إيرادات البيانات من 52%، خلال الربع المماثل من العام السابق إلى 55٪، خلال الربع الحالي بالإضافة إلى الانخفاض في تكلفة المكالمة الدولية، مما يعكس ارتفاع هامش الربح من 67٪، خلال الربع المماثل من العام السابق إلى 69٪، خلال الربع الحالي، بالإضافة الى انخفاض في التكلفة الدولية و انخفاض الربط البيني.

- انخفاض في مصاريف العمومية والإدارية بمبلغ 25 مليون ريال مما يعكس المبادرات المستمرة لتحسين التكاليف.

- ارتفاع الاستهلاك والإطفاء ويعود السبب الرئيسي إلى الاستحواذ على المزيد من الطيف الترددي ومعدات ممتلكات إضافية.

- ارتفاع المصاريف الأخرى نتيجة للتكلفة المتكبدة في الربع الأول من عام 2018 المتعلقة بضريبة القيمة المضافة التي تتكبدها الشركة نيابة عن العملاء وتبلغ قيمتها 7 مليون ريال بالإضافة إلى التكلفة الإضافية للطيف الترددي.