أرباح "أجيليتي" الفصلية تنمو 29.8% إلى 18.9 مليون دينار

أعلنت شركة #أجيليتي النتائج المالية للربع الأول من عام 2018، محققة #صافي_أرباح بقيمة 18.9 مليون دينار كويتي، أي بزيادة نسبتها 29.8%، بواقع 15.2 فلس للسهم الواحد، مقارنة بالربع الأول من عام 2017. وقد بلغت #إيرادات الربع الأول من العام 371.8 مليون دينار كويتي، والأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 37.7 مليون دينار كويتي.

وقال نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لأجيليتي، طارق سلطان: "تواصل أجيليتي تحقيق نتائج جيدة، حيث يؤكد نمو الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء قوة أداء الشركة خلال السنوات الثلاث الماضية. فمن ناحية، تواصل الخدمات اللوجيستية العالمية المتكاملة تعزيز ربحيتها من خلال أدائها القوي في خدمات الشحن البحري والجوي، والاستمرار في تحسين كفاءتها التشغيلية، كما تواصل مجموعة شركاتنا للبنية التحتية في تحقيق أرباح جيدة، وتستمر في إحراز النجاحات ضمن استراتيجياتها المعتمدة"، وفقا لما نقلته صحيفة "القبس".

ونما إجمالي إيرادات أجيليتي للخدمات اللوجيستية العالمية المتكاملة بنسبة 15.7% في الربع الأول من العام لتصل إلى 278.1 مليون دينار كويتي. وقد شهدت إيرادات الشحن الجوي زيادة بنسبة 22.1%، والشحن البحري بنسبة 14% نتيجة لزيادة أحجام الشحن لكل منها بنسبة 4.8% و11.5% بحسب الترتيب. أيضاً شهدت إيرادات خدمات التخزين (للطرف الثالث) زيادة بنسبة 15.1% وتحسنت إيرادات خدمات النقل بنسبة 8.4% في الربع الأول من عام 2018.

وقد نما صافي إيرادات #الخدمات_اللوجيستية 7.9% عن نفس الفترة من العام الماضي مدفوعة بنمو خدمات الشحن وخدمات التخزين، حيث شهدت صافي إيرادات خدمات الشحن الجوي زيادة بنسبة 18.7% بسبب تحسن العائدات، كما شهدت صافي إيرادات خدمات الشحن البحري زيادة بنسبة 7.1%. وقد نمت أيضاً صافي إيرادات خدمات التخزين للطرف الثالث بنسبة 5.8%. إلا أن القطاع قد شهد تراجعاً في هامش صافي الإيرادات من 24.9% بالربع الأول من عام 2017 إلى 23.3 في المئة لهذا الربع بسبب الضغوط التي تشهدها عائدات خدمات النقل والخدمات اللوجيستية للمشاريع.

وعلى المستوى الإقليمي، كان أداء الشحن الجوي والشحن البحري جيدًا في مناطق آسيا والمحيط الهادي وأوروبا والأميركيتين. فيما واصلت خدمات التخزين نموها القوي، خاصة في الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادي، نتيجة استخدام المرافق التخزينية بطريقة فعالة.

وبلغت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 7.4 مليون دينار كويتي في الربع الأول من العام مع نمو في هامش الأرباح إلى 2.7% مقارنة مع 2.4% في الربع الأول من عام 2017.

وتستمر الخدمات اللوجيستية العالمية المتكاملة في تعزيز الأداء من خلال استراتيجيتها التي تقوم على دفع النمو من خلال التركيز على شرائح معينة من العملاء وتقديم حلول محددة وتحسين الإنتاجية وتطوير مسارات تجارية فعالة. إضافة إلى ذلك، تقوم الخدمات اللوجيستية بتعزيز خطتها للتحول القائم على التكنولوجيا من خلال بناء الأنظمة والحلول التي تمكن الأعمال من تعزيز الكفاءات والإنتاجية للعملاء والعمليات. كما تقوم أيضاً بتطوير أدوات لخدمة العملاء بشكل أفضل عبر الإنترنت.

وأوضح سلطان: "لقد قمنا مؤخراً باطلاق Shipa Freight وهي منصة لتقديم خدمات الشحن عبر الإنترنت موجهة نحو الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعتبر سوقا واعدة وتمثل معظم الأعمال العالمية. وتتيح Shipa Freight لتلك الشركات الحصول على عروض أسعار والحجز والدفع وتتبع الشحنات الجوية والبحرية حول العالم عبر الانترنت في ثوان معدودة".

وشهدت إيرادات مجموعة شركات أجيليتي للبنية التحتية في الربع الأول من 2018 زيادة بنسبة 20.7% فيما حققت أرباح المجموعة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء زيادة بنسبة 24.6 في المئة لتصل إلى 34.1 مليون دينار كويتي، مع تحسن هامش الربح من 33.5 في المئة في الربع الأول من عام 2017 إلى 34.6% في الربع الأول من العام الحالي. هذا وتستمر أجيليتي في الاستثمار في شركات المجموعة لدفع نموهم المستقبلي.