أرباح سنوية قياسية لـ "ميتسوبيشي" اليابانية

قالت شركة #ميتسوبيشي_كورب التجارية اليابانية، اليوم الثلاثاء، إنها حققت نمواً نسبته 27% في الأرباح، لتصل إلى مستوى قياسي في السنة المالية الماضية، بفضل ارتفاع أسعار فحم الكوك، متوقعة زيادة بنسبة 7% هذا العام.

وبلغ صافي ربح الشركة في السنة المنتهية في 31 مارس 560.17 مليار ين (5.1 مليار دولار)، مقارنة مع تقديرات الشركة البالغة 540 مليار ين، ومتوسط توقعات تسعة محللين استطلعت "تومسون رويترز آي/بي/إي/اس" آراءهم، والذي كان عند 546.54 مليار ين.

وفاقت النتائج المستوى القياسي السابق للأرباح البالغ 471.3 مليار ين، الذي سجلته الشركة في السنة المنتهية في مارس 2008.

وفي السنة المالية الحالية التي بدأت أول أبريل، تتوقع "ميتسوبيشي" ربحاً قدره 600 مليار ين، بما يفوق متوسط تقديرات تسعة محللين والبالغ 568.18 مليار ين.