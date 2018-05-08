تراجع أرباح "الخدمات الأرضية" 31% لـ107 ملايين ريال

تراجعت الأرباح الفصلية للشركة #السعودية_للخدمات_الأرضية إلى 106.66 مليون ريال، في الربع الأول من 2018، مقابل 155.12 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام الماضي بانخفاض 31.24%، ومقابل 64 مليون ريال في الربع السابق بنمو 66.53%.

وأرجعت "نادك" انخفاض صافي الأرباح للربع الحالى بمبلغ 48.5 مليون ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بشكل أساسي إلى انخفاض الإيرادات بمقدار 22 مليون ريال بسبب انخفاض الأسعار، كما ارتفعت المصاريف التشغيلية بمبلغ 19.9 مليون ريال بسبب إقرار بدل غلاء المعيشة لموظفي الشركة ابتداء من يناير 2018.

كما انخفضت حصة الشركة من دخل الشركة الزميلة وعوائد الاستثمار والإيرادات الأخرى مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.

وتراجعت الأرباح التشغيلية للشركة إلى 106.93 مليون ريال، مقابل 149.17 مليون ريال، في الفترة المقابلة من العام الماضي بانخفاض 28.3%.