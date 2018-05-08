تراجع أرباح "الطيار" الفصلية 37% إلى 86 مليون ريال

أظهرت البيانات المالية لمجموعة #الطيار_للسفر خلال الربع الأول من عام 2018، تراجع صافي الأرباح بنسبة 37.23% إلى نحو 86 مليون ريال، مقابل 137 مليون ريال للفترة نفسها من العام الماضي، فيما قفزت الأرباح 437.5% مقارنة بـالربع السابق.

وقالت الشركة إن تراجع #صافي_الأرباح يعود إلى الأسعار الأكثر تنافسية لبعض الخدمات من أجل حماية وزيادة الحصة السوقية، إلى جانب التغيير في بعض الشروط والأحكام لبعض العقود للعملاء الرئيسيين.

وأشارت إلى أن تراجع صافي الربح يعود كذلك إلى ارتفاع مصروفات البيع والمصروفات الإدارية بنسبة 20%؛ بسبب الزيادة في الأعمال التجارية عبر الإنترنت وبدء التشغيل التجاري لأصول الضيافة.

كما نوهت بأن إيرادات الشركة قد بلغت 482 مليون ريال، بارتفاع نسبته 3%، مقارنة بـالربع المماثل من العام السابق، ويرجع ذلك إلى مضاعفة الإيرادات من قطاع الضيافة الفندقية، وارتفاع بنسبة 60% لإيرادات تأجير السيارات.

وكانت البيانات المالية للشركة خلال عام 2017، قد أظهرت تراجع صافي الأرباح بنسبة 38.9% إلى 497 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 814 مليون ريال خلال العام السابق.