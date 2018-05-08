تكوين: 178 مليون ريال خسائر متراكمة بـ 18% من رأس المال

أعلنت شركة تكوين المتطورة للصناعات المدرجة في سوق الأسهم السعوية، تسجيل خسائر متراكمة بقيمة 178.1 مليون ريال بنسبة 18.7% من رأسمال الشركة.

وقالت "تكوين" في بيان على موقع سوق الأسهم السعودية، إن خسائرها في الربع الأول من 2018 تقلصت بنسبة 90% إلى 836 ألف ريال مقارنة مع 8.9 مليون ريال بالربع المماثل من العام السابق.

وأرجعت الشركة سبب انخفاض صافي خسارة الربع الحالي مقارنة مع صافي خسارة الربع المماثل من العام السابق إلى زيادة إيرادات المبيعات، وانخفاض المصاريف الإدارية والعمومية، والمصاريف المالية، ومصاريف البيع والتوزيع.

وأشارت الشركة إلى ارتفاع نسبة تكلفة المبيعات، وقيامها بتخفيض مخصص الزكاة كنتيجة لحصولها على الربط الزكوي النهائي من الهيئة العامة للزكاة والدخل.