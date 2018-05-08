جلف كابيتال: ندخل السعودية للاستثمار بالاقتصاد الرقمي

أكد عبدالله شاهين المدير العام في إدارة الملكية الخاصة لدى "جلف كابيتال" أن ضخ الشركة لاستثمارات بقيمة مليار ريال في شركة "جيديا" لحلول الدفع الإلكتروني، يأتي في سياق الاهتمام بأدوات الاقتصاد الرقمي، الذي يتطور في السعودية ضمن مستهدفات رؤية 2030.

وقال شاهين في مقابلة مع "العربية" إن لدى شركة "جيديا" طموحات كبيرة في مجال التجارة الإلكترونية، لمساعدة المتاجر المتوسطة، في عمليات ومدفوعات مبيعات سلعهم عن طريق الإنترنت ونتطلع إلى السوق السعودي بشكل عام بسبب ثلاثة عوامل جذب أهمها رؤية السعوية 2030 وتركيزها على الاقتصاد الرقمي.

وأشار إلى أن السبب الثاني للتوسع في سوق السعودية، هو منهج مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" القائم على تحفيز المعاملات التجارية والمالية بغير النقود "Cashless" والتخفيف من عمليات النقد، بجانب السبب الثالث وهو فريق الإدارة في شركة "جيديا" المطلع على طبيعة العمليات في سوق السعودية.

وأوضح أن لدى "جلف كابيتال" صناديق استثمار ومنها سيجري تمويل الصفقة بمليار ريال، ولن يكون هناك دين على "جلف كابيتال" من جراء صفقة الاستثمار في "جيديا" للدفع الإلكتروني.

وشرح ان طبيعة الشركة، تتمثل في المصرفية الرقمية، ودعم الاقتصاد الرقمي، والتركيز على دعم قدرات المشاريع الصغيرة والمتوسطة في توفير الدفع الإلكتروني، بجانب الاهتمام بالتجارة الإلكترونية بشكل عام.