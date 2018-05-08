لوفتهانزا تتجه لشراء 16 طائرة بقيمة 2.1 مليار يورو

قالت #لوفتهانزا الألمانية إن مجلسها الإشرافي وافق على طلبيات لشراء 16 طائرة جديدة من شركتي بوينج وايرباص بقيمة إجمالية تبلغ نحو 2.1 مليار يورو، ما يعادل 2.5 مليار دولار بالسعر المعلن.



وتشمل الطائرات الجديدة طائرتين من طراز بوينج ‭777-300‬إي.آر لوحدتها السويسرية من المتوقع أن تدخلا الخدمة في بداية عام 2020، وطائرتين من طراز بوينج 777إف لصالح لوفتهانزا كارجو للشحن.



كما وافق المجلس الإشرافي على طلبية لشراء ما يصل إلى 12 طائرة من #طراز_ايرباص_ايه320.



وقالت لوفتهانزا في بيان إن الطائرات من المتوقع تسليمها بحلول 2022 ومن المفترض ألا يكون لذلك أثر على #خطط_الشركة_الاستثمارية في عام 2019.