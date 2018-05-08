مصر.. رفع سقف استثمار شركات التأمين للأموال الحرة

قال خالد النشار، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في #مصر، اليوم الثلاثاء، إن مجلس إدارة الهيئة وافق على رفع نسبة استثمار الأموال الحرة بشركات التأمين في الأوراق المالية إلى 40% من 30%.

والأموال الحرة في شركات التأمين هي الأموال غير المخصصة لسداد الأخطار الناشئة عن التأمين.

وقال النشار: "طلبت وزارة قطاع الأعمال من وزارة الاستثمار زيادة سقف استثمار شركات التأمين لأموالها الحرة. لتفعيل قرار الهيئة يستلزم صدور قرار من وزارة الاستثمار ثم نشره في الجريدة الرسمية ليبدأ العمل بالنسبة الجديدة".

وأضاف النشار: "قرار رفع النسبة سيساعد على توفير سيولة أكثر في السوق بجانب تعظيم استثمارات الشركات".

وتعمل في مصر نحو 33 شركة تأمين، وقد بلغت استثماراتها 85.5 مليار جنيه في السنة المالية 2016-2017، بزيادة 41% عن 2015-2016.