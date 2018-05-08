"السعودية للكهرباء" تتكبد خسائر فصلية بـ1.2 مليار ريال

تكبدت الشركة #السعودية_للكهرباء ، خسائر بـ1.2 مليار ريال بنهاية الربع الأول 2018، مقارنة بأرباح 4.9 مليار ريال بالربع المماثل من العام الماضي.

وقالت الشركة ، في بيان نشر على موقع "تداول"، إن سبب تحقيق الخسائر خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق يعود إلى اشتمال الربع المماثل على بند غير متكرر نتيجة شطب رصيد حساب مديونية رسوم البلديات تنفيذاً للمرسوم الملكي الكريم رقم م/58 وتاريخ 1438/5/24هـ القاضي بإعفاء الشركة من رسوم البلديات.

إضافة إلى انخفاض الإيرادات التشغيلية للربع الحالي نتيجة لتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 15 بمبلغ 349 مليون ريال سعودي.

وبلغ إجمالي إيرادات التشغيل خلال الربع الحالي 11.40 مليار ريال، مقابل 8.92 مليار ريال للربع المماثل من العام السابق، وذلك بارتفاع قدره 28% .