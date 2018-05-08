"نادك" تتكبد خسائر فصلية 5 ملايين ريال

تكبدت الشركة الوطنية للتنمية الزراعية " #نادك"، #خسائر فصلية 5.02 مليون ريال، في الربع الأول من 2018، مقابل أرباح 4.33 مليون ريال، في الفترة المقابلة من العام الماضي، ومقابل خسائر في الربع السابق 7.61 مليون ريال، بزيادة في الخسائر 34%.

وقالت "نادك" إن خسائر الربع الأول مقارنة بصافي الربح المحقق في الربع المماثل من العام السابق يرجع لانخفاض المبيعات بنسبة 1.63% لإجمالي الشركة متأثرة بتباطؤ نمو الطلب في السوق.

وتراجع الربح التشغيلي بنسبة 52.32%، كما انخفضت مصاريف التمويل نتيجة رسملة جزء من مصاريف التمويل على المشاريع تحت التنفيذ والمؤهلة للرسملة وانخفضت مخصصات الزكاة بنسبة 5.52% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.