أرباح "طيران الإمارات" تقفز 115% لـ 2.8 مليار درهم

قفزت أرباح #طيران_الإمارات خلال العام المالي الذي انتهى في مارس بأكثر من الضعف مقارنة مع مستواها قبل عام لتصل إلى 2.8 مليار درهم.

يأتي ذلك على خلفية ضعف الدولار وارتفاع الإيرادات بنسبة 9%، الذي أتى بدوره نتيجة نمو عدد الركاب، وتقلص عدد الموظفين لدى الشركة لاسيما طاقم الطائرة الذين تراجع عددهم بأكثر من 5%.

أما بالنسبة لأداء المجموعة بأكملها، فارتفعت بنسبة 67%، إلى 4.1 مليار درهم، وتنوي توزيع أرباح بنحو ملياري درهم لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية.

من جهته، قال الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة #مجموعة_الإمارات، إن بيئة الأعمال تبقى صعبة على الرغم من تحسنها، وذلك في ظل عدم الاستقرار السياسي وتقلبات أسعار الصرف في إفريقيا إضافة إلى ارتفاع أسعار النفط، ما فاقم التكاليف، وانخفاض هامش الربحية نتيجة احتدام المنافسة.