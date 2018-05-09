إيرباص: نحتاج وقتاً لدراسة قرار أميركا بشأن إيران

قالت شركة إيرباص إنها ستدرس قرار الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، بالانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني قبل أن تتحرك مضيفة أن هذا سيحتاج وقتا.

وكانت الخطوط الجوية الإيرانية (إيران إير) طلبت 200 طائرة ركاب بقيمة 38.3 مليار دولار بالسعر المعلن، من بينها 100 من إيرباص و80 من بوينغ و20 من ايه.تي.آر. وجميع الصفقات رهن بتراخيص أميركية، نظراً للاستخدام الكثيف لمكونات أميركية في الطائرات التجارية.

وقال رينيه أوليه، مدير الاتصال لدى إيرباص، "نحلل الإعلان بعناية وسنقيم الخطوات التالية بما يتسق مع سياساتنا الداخلية مع الالتزام الكامل بالعقوبات وقوانين الرقابة على الصادرات". وأضاف "هذا سيأخذ بعض الوقت".