تراجع أرباح أسواق المزرعة الفصلية 46% لـ12 مليون ريال

تراجعت أرباح الشركة السعودية للتسويق " #أسواق_المزرعة" إلى 12.125 مليون ريال، في الربع الأول من 2018، مقابل 22.53 مليون ريال، في الفترة المقابلة من 2017، بانخفاض 46.18%، ومقابل 9.048 مليون ريال، في الربع السابق، بنمو 34.01%.

وأرجعت أسواق المزرعة تراجع أرباح الربع الأول لأسباب من بينها:

- ارتفاع مصاريف البيع والتوزيع والمصاريف العمومية والإدارية والاستهلاكات بـ 8.5 مليون ريال وذلك بسبب زيادة عدد فروع أسواق المزرعة 9 فروع حيث بلغ عدد فروع أسواق المزرعة 76 فرع بنهاية الربع الحالي من العام الحالي مقارنة بعدد 67 فرع بنهاية الربع المماثل من العام السابق.

- انخفاض إيرادات الربع الحالي من العام الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بمبلغ 39.2 مليون ريال حيث بلغت إيرادات الربع الحالي من العام الحالي 452.3 مليون ريال مقارنة بإيرادات الربع المماثل من العام السابق والبالغ قيمتها 491.5 مليون ريال.

- بلغت صافي التكاليف والأعباء غير التشغيلية المحملة على أرباح الربع الحالي بمبلغ 3,901,551 ريال وهى الفرق بين مصاريف التمويل ومخصص الزكاة والإيرادات الأخرى مقارنة بمبلغ 3,266,030 ريال والذي يمثل صافي التكاليف والأعباء غير التشغيلية المحملة على أرباح الربع المماثل من العام السابق وتمثل الفرق بين مصاريف #التمويل ومخصص الزكاة والإيرادات الأخرى.