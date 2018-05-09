تراجع أرباح "حلواني إخوان"الفصلية 19% لـ16.5 مليون ريال

انخفضت أرباح شركة حلواني إخوان، إلى 16.5 مليون ريال بنهاية الربع الأول 2018 بنسبة 19 %، مقارنة بـ20.4 مليون ريال بالربع المماثل من العام الماضي.

وقالت الشركة إن سبب انخفاض الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق يعود إلى:

- زيادة تكلفة مبيعات الشركة في المملكة العربية السعودية بسبب ارتفاع أسعار المواد الأولية.

- زيادة تكلفة المبيعات في الشركة التابعة في مصر بسبب ارتفاع سعر الصرف الذي نتج عنه ارتفاع أسعار المواد الأولية.

- زيادة خصومات المبيعات للشركة في السعودية و الشركة التابعة.

وبلغت مبيعات الربع الأول 218.7 مليون ريال مقابل 203.5 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق وذلك ارتفاع قدره 7.5% مقابل 216.8 مليون ريال للربع السابق ارتفاع قدره 1%.