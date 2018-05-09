طيران الإمارات: زيادة الطلب وتقليص الإنفاق دعما للأرباح

قال الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة #طيران_الإمارات في مقابلة مع "العربية"، إن من بين العوامل التي دعمت أرباح الشركة السنوية، زيادة الطلب على بعض المحطات ومبادرات الشركة لتقليص عمليات الإنفاق، إلى جانب ارتفاع العملات المنافسة للدولار.

وأشار إلى أنه منذ بداية العام الماضي بدأت تظهر مؤشرات جيدة لقطاع الطيران.

وعن التوترات الجيوسياسية وتأثيرها على قطاع الطيران، وتداعيات انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران، قال رئيس مجلس إدارة "طيران الإمارات" إن الشركة مشغلة إلى إيران، وتقوم حالياً بمراقبة تحركات أسعار الوقود على خلفية التطورات الأخيرة.

وأضاف: "نحن لا نتحكم في التطورات الجيوسياسية لكننا نتخذ إجراءات احترازية وحلولاً بديلة".

من ناحية أخرى، لفت إلى نظرته الإيجابية لإصدار السعودية تأشيرات سياحية، متطلعاً لدور "طيران الإمارات" في تشجيع الحركة السياحية إلى المملكة من خلال تواجدها في المطارات العالمية.

يذكر أن أرباح "طيران الإمارات" خلال العام المالي الذي انتهى في مارس، ارتفعت بأكثر من الضعف مقارنة مع مستواها قبل عام لتصل إلى 2.8 مليار درهم.

يأتي ذلك على خلفية ضعف الدولار وارتفاع الإيرادات بنسبة 9% نتيجة نمو عدد الركاب.